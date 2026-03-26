كشفت قناة MBC مصر عن موعد عرض أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير the Voice Kids - ذا فويس كيدز، والذي يشهد تسابق عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 عاما، على لقب أحلى صوت.

لجنة تحكيم برنامج the Voice Kids

الموسم الجديد من برنامج the Voice Kids هو الرابع، ويشاهده الجمهور بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أسبوعيا.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج، 3 مدربين، هم النجوم: رامي صبري، داليا مبارك، الشامي، يستمعون للمواهب ويقومون بتقييمهم ثم الضغط على الجرس الأحمر، كي تستدير مقاعدهم

وابتداءً من 1 أبريل، تخوض المواهب أول اختبار غنائي حقيقي لها، ليتحدد أياً منهم سيتمكّن من اجتياز المرحلة الأولى، وهي مرحلة "الصوت وبس" التي تأتي ضمن 6 حلقات، وبالتالي الانتقال إلى "مرحلة المواجهة" من 3 حلقات، تمهيداً للتنافس على لقب "the Voice Kids" في الحلقتين نصف النهائية والنهائية.

تفاصيل الموسم الرابع من the Voice Kids

ويواصل الموسم الرابع من "the Voice Kids"، وعلى غرار مواسمه السابقة، وضع الاحتياجات النفسية والعاطفية للأطفال المشاركين في أولوياته، مع ما يتطلبه ذلك من تعامل خاص ومدروس معهم من قبل المدربين– النجوم، ومعهم فريق عمل البرنامج والقائمين عليه. يأتي كل ذلك بإشراف أخصائيين بهدف إعداد المشتركين نفسياً وعاطفياً، وهو ما أشاد بنجاحه النقاد عبر المواسم السابقة.

