استعاد النجم تامر حسني ذكريات بداياته الفنية مع النجمة شيرين عبد الوهاب، والتي شهدت تحقيقهما نجاحًا كبيرًا من خلال ألبومهما المشترك "فري ميكس"، الذي يعتبر نقطة انطلاق قوية في مشوارهما.

رسالة من تامر حسني لجمهوره

ووجّه تامر حسني رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، دعاهم خلالها لمشاركة ذكرياتهم مع ألبوم تامر وشيرين، موضحًا أنه كان أول عمل يجمعه بشيرين، حيث ضم الألبوم عددًا من الأغاني الفردية لكل منهما إلى جانب دويتوهات ناجحة مثل “لو خايفة” و“لو كنت نسيت”.

وكتب: "يلا اتفضلوا كلموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده، ألبوم تامر وشيرين، للي مش عارف، دي كانت بدايتي أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا كان كل واحد فينا مغني نص الألبوم 4 أغاني لوحده وأغنيتين بيجمعونا مع بعض، زي لو خايفة ولو كنت نسيت".

كما أشاد تامر حسني بالدور الكبير الذي لعبه المنتج نصر محروس، مؤكدًا أنه صاحب الفضل في تقديمهما للجمهور من خلال هذا الألبوم.

وأضاف: "طبعًا تحية من القلب للشخص اللي من مصر كلها والعالم العربي كله اختار من بينهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، عشان يقدمهم في ألبوم واحد الأستاذ نصر محروس، أسطورة الإنتاج المصري والعربي، مين فيكوا بقى حضر الوقت ده أو سمع عنه؟، واللي هيقولي مكنتش اتولدت، يا ريت يقولها بشكل أفضل من كده".

آخر حفلات تامر حسني

يذكر أن النجم العالمي فرنش مونتانا حفلًا غنائيًا ضخمًا في العين السخنة، بمشاركة النجم تامر حسني، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

وحرص فرنش مونتانا على تحية الجمهور فور صعوده إلى المسرح، حيث ظهر في أجواء حماسية، بينما قام تامر حسني بتعليمه بعض الكلمات باللهجة المصرية، ليردد مونتانا عبارة: "هو ده صباح الفل".

وشهد الحفل تعاونًا مميزًا بين النجمين، إذ قدما ديو غنائيًا على المسرح بأغنية "اهتمام غيره عجبني"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركهما الغناء.

