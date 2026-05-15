تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ منظومة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين خلال الموسم الزراعي 2026، عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك بهدف توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتعتمد "الزراعة" على منظومة كارت الفلاح في صرف المقررات السمادية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع، بما يمنع التلاعب أو تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

صرف الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية

يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة من خلال التوجه إلى الجمعيات الزراعية التابعة لهم، سواء جمعيات الائتمان الزراعي أو الإصلاح الزراعي أو الاستصلاح، لصرف الحصص المقررة وفق المساحات المزروعة والمحاصيل المعتمدة.



وتقوم الجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة عبر "كارت الفلاح"، الذي يتضمن بيانات الحيازة الزراعية والمساحات المنزرعة، بما يضمن توجيه الدعم للمزارعين المستحقين فقط.

المعاينات الميدانية شرط لاستكمال الصرف

تعتمد منظومة الصرف على المعاينات الفعلية للأراضي الزراعية، إذ يتم التأكد من زراعة الأرض بالمحاصيل المستحقة للدعم قبل استكمال صرف المقررات السمادية.

وتتولى لجان المعاينة التابعة للإدارات الزراعية إعداد تقارير ميدانية للتأكد من الزراعة الفعلية، في إطار الرقابة على توزيع الأسمدة ومنع أي محاولات للتلاعب بالحيازات أو الحصص.

أسعار الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات

توفر وزارة الزراعة الأسمدة المدعمة بأسعار محددة داخل الجمعيات الزراعية، لتخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي، إذ تشمل المقررات أسمدة اليوريا والنترات المستخدمة في المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتعمل الوزارة على توفير كميات كافية من الأسمدة مع بداية كل موسم زراعي، بالتنسيق مع شركات ومصانع الإنتاج، إلى جانب الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لتلبية احتياجات المزارعين.

رقابة مشددة لمنع التلاعب

أكدت وزارة الزراعة تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة من خلال حملات تفتيش مستمرة على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف بالمحافظات، للتأكد من انتظام عمليات التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات تتعلق ببيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء أو التلاعب في الحصص المقررة للمزارعين.

التوسع في التوعية والإرشاد الزراعي

وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامج توعية للمزارعين حول الاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات الزراعية، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

وتستهدف الوزارة دعم المزارعين بمدخلات إنتاج عالية الجودة، ضمن خطة تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وفق رؤية مصر 2030.

