أنغام: الموسيقى والفن طيور السلام والمحبة اللي بترفرف في الرياض ومصر

أحيت المطربة الكبيرة أنغام حفلا ضخما على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء يوم الخميس 6 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "عمري معاك"، وبعدها وجهت التحية للجمهور، قائلة "يا مساء الفل، نورتونا"، ثم غنت "نفضل نرقص"، "حالة خاصة جدا"، وعقب انتهائها من الأغنية الأخيرة تحدثت عن أهمية الفن والموسيقى وأنهما دائما لغة المحبة والسلام.

وتابعت أنغام "وحشتوني جدا جدا وأنا سعيدة جدا النهاردة إني وسطكم ومعاكم وفي الرياض الحبيبة. حابة أعترف بحاجة مهمة من أجمل وأرقى ما يميز موسم الرياض وهيئة الترفيه إعطائهم فرصة وإمكانات لينا كـ موسيقيين نستضيف ونستقدم موسيقيين كبار، ونستفيد بيهم زي أنطونيو ري، وهو من أهم عازفي الجيتار في العالم، ومعانا موسيقيين عالميين كتير، بنشكر الهيئة من كل قلبنا على الفرصة الحلوة دي".

وأضافت "الفن والموسيقى بالتحديد -يمكن لإني منحازة للموسيقى- دايما هي لغة يمكن الموسيقيين يقدروا يفهموها اكتر من الشخص العادي بس هو كمان بيقدر يحسها وبتوصله ويحس مشاعر راقية كتير، وعلى مر التاريخ الموسيقى والفن دايما طيور السلام والمحبة اللي شايفاها بترفرف في الرياض وفي مصر".

وأكدت أنغام "حضور حضراتكم وإحنا كمصريين وهاني فرحات على مسرح بنش مارك في الرياض أكبر دليل على الحب والمحبة والسلام اللي عمره ما هيتأثر، ويفضل الفن والموسيقى طيور السلام والمحبة بنا".

برنامج الحفل تضمن عددا كبيرا من أغاني النجمة الكبيرة، بينها: اتجاه واحد، ولا دبلت، خليك معاها، هدنة، هو أنت مين، لا تهجى، اختلفنا افترقنا، عرفها بيا، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك.

جدير بالذكر أن الحفل شهد الإعلان عن إحياء أنغام حفل ضخم في السعودية احتفالا بالعام الجديد، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2025، لتستقبل 2026 مع جمهورها هناك.