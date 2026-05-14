التعليم: فرص عمل دولية للمتفوقين بالتعاون مع شركات تكنولوجية يابانية

كتب : أحمد الجندي

09:16 م 14/05/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة فرص عمل عبر الإنترنت لعدد من الطلاب المتفوقين في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات يابانية، في إطار خطة الدولة لربط التعليم بسوق العمل الدولي ودعم المهارات الرقمية الحديثة.

وزير التعليم: اختيار 50 طالبًا وفق معايير محددة

أوضح وزير التعليم أن اختيار الطلاب سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار نحو 50 طالبًا من أوائل المتفوقين، لإتاحة فرص عمل لهم عبر الإنترنت مع شركات يابانية متخصصة في التكنولوجيا.

وزير التعليم: ربط التعليم بسوق العمل الدولي

أكد محمد عبداللطيف، خلال لقائه مع صحفيي ملف التعليم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتوسيع فرص الطلاب المتميزين وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل العالمي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف دعم الطلاب في اكتساب خبرات عملية حقيقية من خلال التعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

التعليم: إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا

أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن العمل مع شركات دولية سيسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الوزارة تواصل التوسع في البرامج التعليمية الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

محمد عبداللطيف شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزير التعليم

