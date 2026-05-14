أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار على عبوة المنتج أو الأرفف يُعد من القواعد الأساسية التي ينص عليها القانون.

وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أي اختلاف بين السعر المعلن للمنتج والسعر المحصل عند الكاشير يُعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعد نوعًا من التضليل التجاري، حيث يُعرض المنتج بسعر معين ثم يُحصَّل سعر أعلى عند الدفع، بما يضر بحقوق المستهلك.

ولفت إلى أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن المخالفات بسهولة من خلال تصوير المنتج وإيصال الدفع وإرسال الصور إلى الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتعامل بسرعة مع البلاغات، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالة لبيع سلع منتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل، وتم التحرك بشأنها في اليوم التالي.

وشدد على أن منظومة الرقابة تستهدف حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة تضر بالمواطنين.