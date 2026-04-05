إعلان

منع العطور وشواحن المحمول.. تعرف على شروط حفل مروان بابلو بالإسكندرية

كتب : مصطفى حمزة

03:03 م 05/04/2026 تعديل في 07:02 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وضعت الجهة المنظمة لحفل مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، والمقرر إقامته في "أرينا ميوزيك" بالإسكندرية، عدة شروط لحضور الحفل.

وحددت الجهة المنظمة الشروط التالية للحفل المقام يوم 24 أبريل، وهي فتح الأبواب للجمهور من الـ 3 إلى 7 مساءً، على أن يصعد مروان بابلو إلى المسرح في الثامنة.

ممنوعات حفل مروان بابلو

وحظرت الجهة المنظمة دخول الأعلام، والأجهزة الإلكترونية وشواحن المحمول، والكحوليات والمواد المخدرة، وجميع أنواع "الإسبراي" بما في ذلك العطور، ومزيل العرق، مع أحقية التفتيش عند الدخول، ومنع دخول أي شخص يثير المشاكل، بدون استرداد قيمة التذكرة المحجوزة.

وحددت الجهة المنظمة أماكن بيع التذاكر في القاهرة والإسكندرية، وتتراوح أسعارها بين 650، و1000، و1700 جنيه.

وأشارت الجهة المنظمة إلى بيع جميع التذاكر فئات 500، و800، و 3200 جنيه.

يُذكر أن مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، قدم أولى تجاربه التمثيلية في فيلم "إيجي بست"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر، وشارك في البطولة مع أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، والفيلم إخراج مروان عبد المنعم، وتأليف أحمد حسني.

مروان بابلو فيلم إيجي بست أحمد مالك سلمى أبو ضيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق