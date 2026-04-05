وضعت الجهة المنظمة لحفل مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، والمقرر إقامته في "أرينا ميوزيك" بالإسكندرية، عدة شروط لحضور الحفل.

وحددت الجهة المنظمة الشروط التالية للحفل المقام يوم 24 أبريل، وهي فتح الأبواب للجمهور من الـ 3 إلى 7 مساءً، على أن يصعد مروان بابلو إلى المسرح في الثامنة.

ممنوعات حفل مروان بابلو

وحظرت الجهة المنظمة دخول الأعلام، والأجهزة الإلكترونية وشواحن المحمول، والكحوليات والمواد المخدرة، وجميع أنواع "الإسبراي" بما في ذلك العطور، ومزيل العرق، مع أحقية التفتيش عند الدخول، ومنع دخول أي شخص يثير المشاكل، بدون استرداد قيمة التذكرة المحجوزة.

وحددت الجهة المنظمة أماكن بيع التذاكر في القاهرة والإسكندرية، وتتراوح أسعارها بين 650، و1000، و1700 جنيه.

وأشارت الجهة المنظمة إلى بيع جميع التذاكر فئات 500، و800، و 3200 جنيه.

يُذكر أن مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، قدم أولى تجاربه التمثيلية في فيلم "إيجي بست"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر، وشارك في البطولة مع أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، والفيلم إخراج مروان عبد المنعم، وتأليف أحمد حسني.

