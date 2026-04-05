أكد د. أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، أن والده ما زال غائباً عن الوعي، ويخضع للعلاج في العناية المركزة، إثر الأزمة الصحية التي يعاني منها والتي نُقل بسببها إلى المستشفى في عيد الفطر.



وتحدث نجل عبدالرحمن أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن حالة والده، قائلاً: "ما زال غائباً عن الوعي، وتحت الملاحظة في العناية المركزة، إذ يعاني من مشاكل صحية عديدة في الرئة، وانخفاض نسبة المعادن والهيموجلوبين في الدم، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بسبب ضيق التنفس".

رحلة عبد الرحمن أبو زهرة مع المرض

عانى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من عدة أزمات صحية خلال السنوات الماضية، استدعت دخوله المستشفى والعناية المركزة أكثر من مرة:

تعرض الفنان الكبير للسقوط في منزله، في شهر مارس 2021 ونُقل إلى أحد المستشفيات بطريق (مصر - الإسماعيلية)، وكشفت الأشعة عن تعرضه لشرخ في مفصل الحوض، وتم تركيب مسامير طبية له.

نُقل إلى المستشفى بسبب معاناته من فيروس كورونا، وأُدخل العزل حتى تماثل للشفاء، وذلك في يناير 2022.

خضع في أبريل 2022، لـ جراحة في مفصل الحوض الأيمن، وتم تركيب مسامير، وغادر المستشفى على أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعي.

شائعة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بمرض ألزهايمر

وعانى في مايو 2022، من أزمة صحية شديدة فقد على إثرها الوعي، ووُضع على أجهزة التنفس الصناعي بسبب تدهور حالة الرئتين نتيجة إصابته بـ التهاب رئوي حاد.

أصيب خلال نفس الشهر، بوجود بكتيريا في المعدة أثناء فترة علاجه، مما زاد من صعوبة حالته الصحية حينها.

طاردت الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة شائعات كثيرة حول معاناته من مرض ألزهايمر بالإضافة إلى ما تردد أكثر من مرة عن وفاته، وهي أخبار نفاها نجله ووصفها عبر صفحته في موقع فيسبوك بـ"البايخة".

أعمال عبدالرحمن أبو زهرة الأخيرة

يغيب الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن المشاركة في الأعمال الفنية، منذ عام 2021، الذي شهد ظهوره في أكثر من عمل، بينها: مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني، ومسلسل هجمة مرتدة بطولة هند صبري وأحمد عز.

