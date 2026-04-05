شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره مقطع فيديو من أحدث ظهور له، حيث ظهر داخل حمام السباحة وهو يستعرض "التاتو" الخاص به.

ونشر الفيشاوي الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر بحلق في الأذن وتاتو يغطي أجزاء كبيرة من جسده، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حبيب الملايين"، "ربنا يهديك"، "اللي خلف مامتش"، "شبه باباه جدًا"، "الشخص الوحيد اللي بنحبه مهما عمل"، "التاتو مش كتير شوية؟".

أعمال تعرض للفنان أحمد الفيشاوي

يُعرض حاليًا فيلم سفاح التجمع في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

أزمة فيلم سفاح التجمع

تعرض فيلم سفاح التجمع إذ تم رفعه من دور العرض السينمائي لعدة أيام قبل تدخل لجنة تم تشكيلها لمراجعته بشكل دقيق وعودته للمنافسة، وانتهت اللجنة إلى تأكيد صحة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صُنّاع الفيلم بحذف بعض المشاهد، إلى جانب رفع التصنيف العمري للعمل ليصبح (+18).



