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هيفاء وهبي تحيي حفلات غنائية في بيروت وعمان.. تعرف على الموعد

كتب : معتز عباس

09:00 ص 10/06/2026

هيفاء وهبي تحيي حفلات غنائية في بيروت وعمان

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تستعد النجمة هيفاء وهبي لإحياء واحدة من حفلاتها صيف 2026 بمدينة بيروت يوم 25 يوليو الجاري، بمشاركة الفنان الشامي.

حفل هيفاء في لبنان

ومن المنتظر أن تقدم هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب عدد من أعمالها الجديدة التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.

حفل هيفاء في الأردن

وتواصل هيفاء نشاطها الفني المكثف خلال موسم الصيف، حيث تستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي يوم 11 يوليو في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة الفنان محمد فضل شاكر، في ليلة فنية ينتظرها عشاق الطرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع النجاح اللافت لأغنيتها "شو المطلوب"، التي تواصل تصدرها قوائم الاستماع والمنصات الغنائية، محققة نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا منذ طرحها.
أغنية هيفاء "شو المطلوب"
احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلاق أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "شو المطلوب"، التي طرحتها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب وتلقى نجاحا ملحوظا.

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هيفاء وهبي حفلات هيفاء الأردن لبنان الشامي

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