وجهت الجهة المنظمة لحفل المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب تامر عاشور، تحذيرًا هامًا بشأن قيام جهات وأفراد غير معتمدين ببيع التذاكر، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الحفل المقرر إقامته يوم 25 يونيو المقبل.

وتشارك النجمة إليسا مع المطرب تامر عاشور، في إحياء الحفل المقام في أحد فنادق منطقة مدينة نصر.

تفاصيل حفل إليسا وتامر عاشور

وطالبت إدارة الفندق المنظمة للحفل، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور بعدم التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين ببيع التذاكر، مؤكدة على ضرورة شراء التذاكر فقط من خلال مكتب حجز الحفلات الرسمي التابع للفندق.

وردت مصادر من الجهة المنظمة على سؤال "مصراوي"، بخصوص الحفل، قائلة: "هناك طريقتان فقط للحجز، إما مباشرة عبر مكتب الحجز في مقر الفندق المقام به الحفل، أو عبر رقم خاص على أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة".

وتابعت: "الحفل يفتتحه المطرب تامر عاشور، ويليه الفاصل الغنائي الخاص بالنجمة إليسا".

وأضافت المصادر: "تبدأ أسعار التذاكر من 25,000 جنيه مصري، وتشمل وجبة عشاء فاخرة للحضور".

مفاجآت ألبوم إليسا

من ناحية أخرى، تواصل إليسا وضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها الرابع عشر في مشوارها الفني، والمقرر طرحه في موسم الصيف الحالي.

ويضم ألبوم المطربة اللبنانية، أغنية وقع اختيارها عليها قبل وفاة ملحنها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي.

وكانت إليسا قد قدمت من ألبومها الجديد، أغنية بعنوان "لعبة الأيام" في الحفل الذي أحيته بمناسبة تخرج طلاب الجامعة الأمريكية، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

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