المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للحكومة اليمنية الجديدة

(أ ش أ)

أكدت المملكة المتحدة دعمها الكامل لجهود الحكومة اليمنية الجديدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة الوضع في اليمن، اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

ورحب كاريوكي، بإعلان الحكومة اليمنية الجديدة، مشيدا بقيادة رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، والمجلس القيادي الرئاسي، مؤكدا أنها خطوة هامة لليمن، وفرصة لإجراء إصلاحات اقتصادية وحوكمية وأمنية جوهرية.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني.

وقال كاريوكي، إن اليمن لا يزال يعاني من إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 22 مليون شخص إلى المساعدة، ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويواجه نظام الرعاية الصحية الأولية خطر الانهيار، مشددا على ضرورة التحرك بشكل جماعي وعاجل لحشد الجهود لتلبية هذه الاحتياجات.

وأضاف أن المملكة المتحدة تدين بشدة أحكام الإعدام الصادرة عن سلطات الحوثيين واستمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني.