بـ"سلسلة ألماظ".. أحمد سعد يحتفل بنجاح حفل ختام مهرجان مدينتي الغنائي

كتب : مصراوي

11:05 م 06/02/2026
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (3)
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (5)
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (4)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (1)
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (6)
    أحمد سعد من كواليس حفل مدينتي (2)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (4)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (3)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (5)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (8)
    أحمد سعد يشعل أجواء حفل مدينتي (6)

كتب- مروان الطيب:

اختتم الفنان أحمد سعد فعاليات مهرجان مدينتي الشتوي الغنائي، وشهد حضور جماهيري كبير.

نشر أحمد سعد صور من كواليس الحفل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يشعل أجواء الحفل، بإطلالة باللون الأسود وسلاسل ألماظ، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه وكتب: "ليلة ختام مهرجان مدينتي الموسيقي، شكرا لكم".

اخر أغاني أحمد سعد
كانت اخر أغاني أحمد سعد بعنوان "زي زمان" وهي أغنية على طريقة الديو وشاركته الغناء الفنانة أصالة، وتخطت نسب مشاهدات الأغنية حاجز الـ 3 مليون مشاهدة.

مهرجان مدينتي الغنائي مدينتي أحمد سعد

