الأرصاد تكشف طقس بداية رمضان.. وتحذر من تخفيف الملابس

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد هذا العام موجة ارتفاع غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال شهر فبراير، مشيرة إلى أن هذه الموجة تستمر لفترة أطول مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية: "ما زلنا في فصل الشتاء رغم ارتفاع الحرارة، وهذا العام تشهد البلاد استمرارًا غير معتاد للأجواء الدافئة حتى نهاية الأسبوع المقبل".

وأوضحت أن درجات الحرارة قد تتجاوز حاجز الـ30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق يرجع إلى التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع وليست مصر فقط.

وتابعت أن الأعوام السابقة شهدت ارتفاعات مماثلة لكنها كانت لفترات محدودة، بينما يستمر الارتفاع هذا العام لفترة أطول بشكل لافت.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد، إلى أن بداية شهر رمضان المبارك ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس أو ارتداء ملابس صيفية خلال النهار، نظرًا لتقلبات الجو الحادة بين النهار والليل.

وحذّرت غانم من نشاط الرياح غدًا الجمعة، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة الخفيفة.

وأكدت أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، كما نبهت إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق السريعة.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين