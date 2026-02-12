إعلان

أحمد نعينع ونجم دولة التلاوة.. مفاجأة بشأن أول ليالي رمضان بمسجد الحسين

كتب : أحمد العش

11:12 م 12/02/2026

الشيخ أشرف سيف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أن الشيخ أشرف سيف، أحد نجوم برنامج دولة التلاوة، سيشارك الشيخ القارئ أحمد نعينع، في إحياء أول ليالي رمضان بمسجد الإمام الحسين.

وأوضحت الوزارة، من خلال انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المقرر أن يشهد أول ليالي رمضان مشاركة الدكتور أحمد نعينع، إلى جانب نجم دولة التلاوة أشرف سيف، في أداء الصلاة، في أجواء روحانية متميزة تليق بشهر الخير والبركات.

وزارة الأوقاف الشيخ أشرف سيف دولة التلاوة الشيخ القارئ أحمد نعينع مسجد الإمام الحسين

