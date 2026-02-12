أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أن الشيخ أشرف سيف، أحد نجوم برنامج دولة التلاوة، سيشارك الشيخ القارئ أحمد نعينع، في إحياء أول ليالي رمضان بمسجد الإمام الحسين.

وأوضحت الوزارة، من خلال انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المقرر أن يشهد أول ليالي رمضان مشاركة الدكتور أحمد نعينع، إلى جانب نجم دولة التلاوة أشرف سيف، في أداء الصلاة، في أجواء روحانية متميزة تليق بشهر الخير والبركات.

