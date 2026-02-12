مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي

كتب : نهي خورشيد

10:57 م 12/02/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بالرقم التاريخي للنجم المصري محمد صلاح، كأكثر لاعب صناعة للأهداف بقميص الريدز.

ونشر ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"هَنيئًا أيُّها الملك الأجلُّ".

ونجح الفرعون المصري في معادلة رقم النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد كأكثر لاعب صناعة للأهداف رافعاً رصيده إلى 92 تمريرة، وذلك بعد صناعته هدف الريدز الوحيد في شباك سندرلاند.

وفي سياق متصل، يستعد ملعب فالمر لاستقبال مباراة ليفربول وبرايتون ضمن منافسات الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح فيسبوك ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة