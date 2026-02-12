ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بالرقم التاريخي للنجم المصري محمد صلاح، كأكثر لاعب صناعة للأهداف بقميص الريدز.

ونشر ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"هَنيئًا أيُّها الملك الأجلُّ".

ونجح الفرعون المصري في معادلة رقم النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد كأكثر لاعب صناعة للأهداف رافعاً رصيده إلى 92 تمريرة، وذلك بعد صناعته هدف الريدز الوحيد في شباك سندرلاند.

وفي سياق متصل، يستعد ملعب فالمر لاستقبال مباراة ليفربول وبرايتون ضمن منافسات الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.