حمادة هلال يستعد لطرح "والله بعودة" احتفالا بشهر رمضان على قنوات MBC

كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم حمادة هلال خلال الأيام المُقبلة بالتعاون مع شبكة قنوات "MBC مصر"، وشركة سيدرز للإنتاج الفني- المُنتج الكبير صادق الصباح، لطرح أغنية "والله بعودة" احتفاءً بشهر رمضان المُبارك.

وتُعد "والله بعودة"، أحدث أغنية يتم تقديمها للاحتفال بالشهر الكريم، بعد سنوات من غياب الأغاني الرمضانية الجديدة. وتمثل الأغنية الجديدة جزءا من الاحتفاء الكبير الذي تُقدمه قنوات "MBC مصر"، لجمهورها في مصر والعالم العربي، بشهر رمضان المُبارك.

جدير بالذكر أن "MBC مصر"، "MBC مصر2"، "MBC مصر دراما"، كعادتها خلال الشهر الكريم تقدم الكثير من المُفاجآت والأعمال الفنية والدرامية والبرامجية، التي تُلبي مُختلف الأذواق.

ومن جانبه، عبر حمادة هلال في بيان صحفي، عن سعادته بالأغنية التي تُمثل حالة روحانية جميلة، تتوائم مع محبته وتقديره للشهر الكريم، الذي ينتظره كل عام بشوق ومحبة، وأكد أنه منذ أعوام يُفكر في تقديم أغنية تُناسب طبيعة الأيام المُباركة حتى استقر على هذا العمل، وتمنى أن تنال الأغنية الجديدة رضا وإعجاب المُشاهدين في مصر والعالم العربي.

وأكد حمادة أنه يعكف حاليا مع فريق العمل على وضع اللمسات الأخيرة لأغنية "والله بعودة"، لإطلاقها خلال أيام قليلة، وهي من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد آمين، وجيتارات محمد مغربي، وناي محمد عاطف، كمان أحمد قدري، وميكس وماستر محمد جودة.

يُذكر أن قنوات "MBC مصر"، سوف تعرض خلال شهر رمضان المُقبل الموسم السادس من مسلسل "المداح" تحت اسم "المداح - أسطورة النهاية"، وهو أحد أكثر الأعمال الدرامية تحقيقاً لنجاح جماهيري خلال السنوات الماضية، ومن الأعمال التي ارتبط بها المُشاهد المصري والعربي.

ومسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، عفاف رشاد، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.