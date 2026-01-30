"بسبب زيزو".. شوبير يكشف كواليس "خناقة" إمام عاشور ومحمد هاني

نهاية مشوارك.. شوبير موجهًا رسالة قوية وصادمة لإمام عاشور.. ماذا قال؟

شوبير يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لإمام عاشور مع طبيب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس غضب وتمرد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في الساعات الماضية على مسؤولي الفريق، بعد تخلفه عن السفر مع إلى تنزانيا وعدم الرد على اتصالات المسؤولين.

وخلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال شوبير: "مشكلة إمام عاشور بدأت في مباراة وادي دجلة بعد ما حصل الفريق على ركلة جزاء".

وتابع: "ييس توروب كان كاتب ثلاثة لاعبين يسددوا ركلات الترجيح: إمام عاشور وزيزو وتريزيجيه، وطبعا مش شرط علشان هو محدد ثلاثة يبقى لازم اللي يشوط الأول، لا المدرب يحدد وقتها عادي."

وأضاف: "وقت ركلة الجزاء إمام عاشور مسك الكورة عايز يشوطها لكن مساعد المدرب قال زيزو اللي يشوط، ووجهة نظر الراجل أن زيزو كان بيتعرض لحملة قوية جدًا فكان عايز يدعمه ويقف جنبه."

وأشار شوبير إلى ما حدث بعد المباراة: "دخلوا أوضة اللبس بعدها فحصلت مشادة وخناقة بين محمد هاني كابتن الفريق وإمام عاشور، وحصل زعيق وحتى الكابتن وليد صلاح الدين انفعل بسبب القصة دي، لكن الغريب أن الأزمة انتهت عقب نهاية المباراة وضحكوا وهزروا عادي، فالكل قالك تمام."

وأوضح شوبير تطورات الأزمة قبل السفر: "بعد المباراة الأهلي خد إجازة وقال يريحوا لحد ما يتجمعوا في المطار للسفر، فالصبح راحوا استنوا في المطار شوية، وإمام مجاش، الكل حاول يتصل عليه بكل وسائل الاتصال سواء موبايل ولا نت ولا فيس تايم، مفيش خالص.. حتى تليفون زوجته."

واختتم شوبير كواليس العقوبة:"حصل تواصل مع الشؤون القانونية في النادي وبعد المشاورات ومراجعة اللوائح والعقود قرروا تغريمه مليون ونصف وإيقافه أسبوعين ونزوله تدريب منفرد."

إقرأ أيضًا:

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي