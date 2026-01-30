إعلان

فاروق حسني: جائزة "جوي أووردز" تكريم لرمز مصري وليست لفرد

كتب : حسن مرسي

01:38 ص 30/01/2026

تركي ال الشيخ مع فاروق حسني على مسرح حفل جوي أوورد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن تكريمه بجائزة "جوي أووردز" كان له معنى خاص، حيث اعتبره تكريمًا لرمز ثقافي مصري، وليس لمجرد شخصه الفردي.

وأوضح "حسني"، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الجائزة كانت مفاجأة سارة "لها طعم خاص"، مشيرًا إلى أن قيمتها تكمن في كونها لم تكن بمقابل مادي، بل اعترافًا وتقديرًا للعطاء الثقافي والفني.

وتابع أن لحظة التكريم في العاصمة الرياض كانت لحظة لا توصف، حيث تأثر بشدة بسبب الحشد الكبير وحفاوة الاستقبال التي وجدها، مؤكدًا أنه ما زال يتابع باهتمام تطورات الحركة الثقافية في المنطقة العربية، ويشعر بسعادة غامرة كلما رأى نهضة أو بزوغًا ثقافيًا في أي دولة عربية.

ولفت وزير الثقافة الأسبق إلى أن أي نهوض ثقافي في دولة عربية يعمل بمثابة محفز قوي لباقي الدول، لأن الثقافة في رأيه "مُعدية"، وتسري عدواها الإيجابية لتشجع الجميع على بذل المزيد من الجهد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاروق حسني جوي أووردز السعودية جائزة جوي أووردز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
أخبار مصر

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
شئون عربية و دولية

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة