فاروق حسني: جائزة "جوي أووردز" تكريم لرمز مصري وليست لفرد

أكد الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن تكريمه بجائزة "جوي أووردز" كان له معنى خاص، حيث اعتبره تكريمًا لرمز ثقافي مصري، وليس لمجرد شخصه الفردي.

وأوضح "حسني"، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الجائزة كانت مفاجأة سارة "لها طعم خاص"، مشيرًا إلى أن قيمتها تكمن في كونها لم تكن بمقابل مادي، بل اعترافًا وتقديرًا للعطاء الثقافي والفني.

وتابع أن لحظة التكريم في العاصمة الرياض كانت لحظة لا توصف، حيث تأثر بشدة بسبب الحشد الكبير وحفاوة الاستقبال التي وجدها، مؤكدًا أنه ما زال يتابع باهتمام تطورات الحركة الثقافية في المنطقة العربية، ويشعر بسعادة غامرة كلما رأى نهضة أو بزوغًا ثقافيًا في أي دولة عربية.

ولفت وزير الثقافة الأسبق إلى أن أي نهوض ثقافي في دولة عربية يعمل بمثابة محفز قوي لباقي الدول، لأن الثقافة في رأيه "مُعدية"، وتسري عدواها الإيجابية لتشجع الجميع على بذل المزيد من الجهد.