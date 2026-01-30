إعلان

"تأخرت".. توفيق عكاشة يكشف موعد الحرب الكبرى - فيديو

كتب : أحمد العش

01:15 ص 30/01/2026

توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قراءته لملف فنزويلا تشير إلى أن الأمريكيين كانوا يخططون للسيطرة على فنزويلا منذ 6 سنوات، ضمن إطار ترتيب "المخطط الكبير"، مضيفًا أن هذه الخطة مرتبطة باتفاقية "البترودولار" التي أبرمها الأمريكيون من خلال هنري كيسنجر في السبعينيات مع السعودية، والتي ربطت بين الاقتصاد والدولار والبترول، وجعلت البترول الغطاء الذهبي للدولار.

وأوضح "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن دخول المنطقة التي تشهد كل تلك الأحداث يتطلب تجهيز أماكن أخرى تسمح بالحفاظ على الغطاء الذهبي للدولار عبر البترول، وفي الوقت نفسه تشجيع العملات الرقمية، مؤكدًا أن كل الأمور مرتبطة ببعضها.

وتحدث حول توقيت المواجهة الكبرى، قائلًا: "إنها ستكون قبل عام 2030"، مضيفًا: "نحن متأخرون"، ومشيرًا إلى أن التأخر جاء بسبب ترتيب بعض الأوضاع، ومن بينها الشكل الذي سيُعرف بما وصفه بأنه "الرأس الكبير"، مؤكدًا أن انطلاق وتأسيس الشركات الكبرى مثل "فانجارد" و"بلاك روك" و"ستيت ستريت" يرتبط بذلك، ومشددًا على أن المواجهة ستكون قبل انتهاء ولاية ترامب في 2028، وأن هذا الموضوع محسوم بالفعل.

وأشار الإعلامي إلى احتمالية غزو صيني لتايوان وضمها، واصفًا الوضع بأنه نقطة ملتهبة، وقال: "درجة الالتهاب ستزداد في الأيام المقبلة في تايوان، وستتواجد البحرية الأمريكية والصينية والبريطانية معًا"، مضيفًا أن أي تصعيد قبل انتهاء ولاية ترامب قد يستمر بسبب الحرب، كما حدث في الحرب العالمية الثانية.

وأكد "عكاشة" أن ترامب، رغم تقدمه في السن ودخوله على الثمانين، يضع في حسابه هذا السيناريو، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الأمر في المرة الأولى، لذا سيعمل على تنفيذ خططه في المرة الثانية، مؤكدًا أنه يتحدث عن السلام في الوقت الحالي من أجل الدخول بعدها في الحرب.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة تقريره بالتأكيد على أن كل هذه الأحداث مرتبطة بالحرب والتوترات العالمية، موضحًا أن الوضع الراهن يتطلب متابعة دقيقة للتطورات القادمة.

توفيق عكاشة فنزويلا مجدي الجلاد برنامج أسئلة حرجة

