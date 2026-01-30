وكالات

قال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، إن التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط في تطور مستمر والوضع متحرك، مشددًا أن الولايات المتحدة ستقوم بما يجب لحماية قواتها.

وأوضح المسؤول الأمريكي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك تدفق كبير للقوات الأمريكية والأسلحة برا وبحرا وجوا إلى الشرق الأوسط بسبب التوتر المرتفع.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في الشرق الأوسط وتعرف طبيعة المنطقة بشكل جيد.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن حاملة الطائرات لينكولن والحشد العسكري ينتشران بالمنطقة من أجل حماية القوات الأمريكية وطمأنة شركائنا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع أنها مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.