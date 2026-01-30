إعلان

مسؤول أمريكي: انتشار حاملة الطائرات لينكولن والحشد العسكري في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

01:47 ص 30/01/2026

حاملة الطائرات لينكولن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، إن التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط في تطور مستمر والوضع متحرك، مشددًا أن الولايات المتحدة ستقوم بما يجب لحماية قواتها.

وأوضح المسؤول الأمريكي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك تدفق كبير للقوات الأمريكية والأسلحة برا وبحرا وجوا إلى الشرق الأوسط بسبب التوتر المرتفع.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في الشرق الأوسط وتعرف طبيعة المنطقة بشكل جيد.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن حاملة الطائرات لينكولن والحشد العسكري ينتشران بالمنطقة من أجل حماية القوات الأمريكية وطمأنة شركائنا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع أنها مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات لينكولن وزارة الدفاع الأمريكية ترامب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
شئون عربية و دولية

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
"بسبب زيزو".. شوبير يكشف كواليس "خناقة" إمام عاشور ومحمد هاني
رياضة محلية

"بسبب زيزو".. شوبير يكشف كواليس "خناقة" إمام عاشور ومحمد هاني
بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
أخبار مصر

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة