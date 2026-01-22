حقيقة إقامة حفل غنائي يجمع تامر حسني وعمرو دياب في السعودية

نفت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك- السعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خبر تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يشير إلى إقامة حفل غنائي يجمع بين الفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب، بعنوان "الذوق العالي".

أعادت "بنش مارك" نشر ملصق دعائي منتشر عبر خاصية القصص القصيرة على "انستجرام"، وكتبت على الصورة: "مزيف".

وتواصل شركة "بنش مارك" تنظيم العديد من الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية والتي يتعاون خلالها نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وتشهد حضور جماهيري ضخم.

