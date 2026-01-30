تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة على الساحتين المحلية والدولية.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

متحدث الوزراء: تخفيضات أهلًا رمضان تصل لـ25%.. و146 شادرًا أول فبراير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن معدلات الاستهلاك ترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة للشهر الكريم، وأن معارض "أهلًا رمضان" ستوفر تخفيضات حقيقية تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

خبير اقتصادي يكشف توقعاته للدولار أمام الجنيه خلال 2026

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشهد الاقتصادي يحمل توقعات إيجابية بشأن أداء العملة الوطنية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

خبير اقتصادي: مخاوف من وصول النفط لـ120 دولارًا إذا اندلعت حرب إيران

قال الخبير الاقتصادي حسن عبدالفتاح، إن القفزة التي شهدها سعر خام برنت مؤخرًا بنسبة 5% خلال الأيام القليلة الماضية تمثل إشارة واضحة على أن الخطاب الإعلامي والسياسي المحيط بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني ما هو إلا "واجهة" تخفي وراءها أبعادًا أخرى.

وأكد عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الأساسي من تصعيد الأزمة الحالية هو اقتصادي بحت ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحريك أسواق النفط العالمية.

هل يكسر الذهب حاجز الـ6 آلاف دولار للأوقية في 2026؟

قال المحلل الاقتصادي محمد هشام، إن الذهب يشهد حاليًا ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق يقترب من مستوى 5600 دولار للأوقية في التعاملات العالمية، مرجعًا هذا الصعود القوي إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، وفي مقدمتها عدم اليقين بشأن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

شردي: ترامب قد يكرر سيناريو فنزويلا مع إيران.. ووفد إسرائيلي في واشنطن

قال الإعلامي محمد شردي، إن حالة الاستقطاب وتبادل التهديدات لا تزال السمة الغالبة على العلاقة المتوترة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يُصر على شروط بلاده ويبحث بنشاط خيار توجيه ضربة عسكرية إلى الأراضي الإيرانية.