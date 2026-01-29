ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك

تراكم الدهون في منطقة البطن والكرش مشكلة تؤرق الكثيرين، وتؤثر سلبًا بشكل كبير على نمط حياتهم. ويصبح التخلص منها في بعض الأحيان حلمًا بعيد المنال، لذا نستعرض في السطور التالية أفضل نظام غذائي يمكن اتباعه للتخلص من هذه المشكلة في وقت قصير، وبخطوات عملية، وذلك وفقًا لما نشره موقع Oliva Clinic.

1- قلل من استهلاك السكر:

تجنب أو قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل البسكويت والكعك والمربى وغيرها. ويفضل الاعتماد على السكريات الطبيعية باعتدال، مثل الفواكه.

2- زد من تناول البروتين:

استشر أخصائي تغذية لتحديد الكمية المناسبة من البروتين التي يحتاجها جسمك يوميًا، واحرص على تنظيم وجباتك الغذائية وفقًا لذلك.

3- تناول المزيد من الألياف:

احرص على تناول الفواكه والخضراوات، والشوفان، وبذور الشيا وغيرها، حيث تساعد الألياف البروتين على العمل بكفاءة أكبر في فقدان الدهون.

4- لا تتجنب الكربوهيدرات تمامًا:

فالكربوهيدرات ضرورية لوظائف الجسم المختلفة. اختر الكربوهيدرات المعقدة، وإذا اضطررت لتناول الكربوهيدرات البسيطة، فلتكن بكميات أقل من البروتين والألياف.

5- اشرب كمية كافية من الماء:

يساعد شرب الماء على تحسين عملية الأيض وتقليل الانتفاخ. ويمكنك أيضًا تناول ماء الليمون، أو شاي الكركديه، أو الشاي الأخضر.

6- تناول الطعام بوعي:

احرص على تناول 5 إلى 6 وجبات صغيرة يوميًا موزعة على مدار اليوم، مع مضغ الطعام جيدًا وعدم التعجل أثناء الأكل.

7- تجنب الأطعمة المصنعة:

مثل اللحوم المجمدة، والخضراوات المصنعة، والفطر، والبطاطس المقلية وغيرها، إذ تحتوي على مواد حافظة قد تضر بالصحة، وتبطئ عملية التمثيل الغذائي، وتساهم في تراكم الدهون بمنطقة البطن.

8- أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي:

يمكنك اختيار الزبادي أو الأطعمة المخمرة الأخرى، إذ تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

9- قلل من تناول الملح:

واستبدله بإضافة المزيد من الأعشاب والتوابل الطبيعية لإضفاء نكهة مميزة على الوجبات.

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله



تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير



بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية