جودي شاهين تفوز بلقب "ذا فويس" في موسمه السادس

كتب : هاني صابر

12:22 ص 22/01/2026 تعديل في 12:22 ص
    جودي شاهين

أعلنت قناة "إم بي سي مصر"، عن فوز المتسابقة جودي شاهين بلقب "ذا فويس" أحلى صوت في موسمه السادس.

ووجهت القناة، رسالة تهنئة لها، عبر الحساب الرسمي للقناة على "فيسبوك"، وجاء فيه: "جودي شاهين.. مبروك الفوز بلقب ذا فويس أحلى صوت الموسم السادس".

وتوجت الموهبة السورية جودي شاهين بلقب "أحلى صوت" في الموسم السادس من برنامج The Voice، المعروض عبر MBC ومنصة شاهد، وذلك بعد تصويت جماهيري مكثف منحها النسبة الأعلى من الأصوات.

وشهدت الحلقة النهائية، منافسة قوية بين جودي شاهين من سوريا من فريق رحمة رياض، وأشرقت أحمد من مصر، ومهند الباشا من السعودية، حيث حُسم اللقب بناءً على تصويت الجمهور خلال الأيام الماضية.

وكانت جودي ضمن فريق رحمة رياض، التي عبرت عن فخرها بأداء متسابقتها، بينما نافست أشرقت أحمد من فريق ناصيف زيتون، ومهند الباشا من فريق أحمد سعد.

ونجحت جودي شاهين، القادمة من مدينة اللاذقية السورية في الوصول إلى النهائي بعد منافسة قوية مع عناني من مصر ومحمود السناني من السعودية، مؤكدة منذ بداياتها أنها تمتلك مشروع صوت طربي واضح المعالم، مدعوما بخبرة طويلة بدأت منذ طفولتها، إذ كشفت أنها بدأت الغناء في سن السابعة، وأن وصولها إلى هذه المرحلة تطلّب مجهودا نفسيا وجسديا كبيرا.

جودي شاهين ذا فويس سوريا

