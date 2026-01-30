إعلان

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي

كتب : سهيلة أسامة

12:05 ص 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صورة الخادمة المتهمة بقتل بطلة باب الحارة بعد القبض عليها_4
  • عرض 4 صورة
    بطلة باب الحارة_3
  • عرض 4 صورة
    الخادمة المتهة بقتل بطلة باب الحارة_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي اليوم في منزلها، ومنذ قليل كشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة هدى شعراوي..

قال أحد أقاربها أنها رحلت نتيجة جريمة بشعة إذ عُثر عليها مقتولة في منزلها، قائلا:" الحادث حصل صباح الخميس، وأنا اسكن بقربها، وشميت رائحة حريق في الشقة اللي هدى عايشة فيها، وقمت جريت على الشقة وكسرت الباب ودخلت على طول على غرفتها لقيتها غارقة فى الدماء.

واتهم الجاني قائلا:"ضربها وذلك من خلال يد الهون على وجهها، وبعد ذلك جريت وهربت من باب الشقة وقفلته قبل الرحيل".

وتصدر اسم الفنانة السورية التريند، وخلال السطور التالية معلومات عنها

ممثلة سورية ولدت بحي الشاغور- دمشق عام 1938.

بدأت عملها في الإذاعة السورية في التاسعة من عمرها.

قدمت أول أعمالها التلفزيونية "نساء بلا اجنحة.

من أبرز أدوارها "أم زكي" فى مسلسل "باب الحارة".

تميزت في مسلسل "الأراباجي" 2023 حيث أدّت دور حسيبة، ومسلسل "شارع شيكاغو" 2020 بدور أم رياض.

شاركت في مسلسلات النار النار، صالون زهرة، بقعة ضوء، مآسي على قياسي زمن البرغوت، البقعة السوداء.

آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل ليالي روكسي حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928.

وزارة الداخلية السورية مقتل الفنانة هدى شعراوي هدى شعراوي الخادمة فيكي أجوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة