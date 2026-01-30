"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي اليوم في منزلها، ومنذ قليل كشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة هدى شعراوي..

قال أحد أقاربها أنها رحلت نتيجة جريمة بشعة إذ عُثر عليها مقتولة في منزلها، قائلا:" الحادث حصل صباح الخميس، وأنا اسكن بقربها، وشميت رائحة حريق في الشقة اللي هدى عايشة فيها، وقمت جريت على الشقة وكسرت الباب ودخلت على طول على غرفتها لقيتها غارقة فى الدماء.

واتهم الجاني قائلا:"ضربها وذلك من خلال يد الهون على وجهها، وبعد ذلك جريت وهربت من باب الشقة وقفلته قبل الرحيل".

وتصدر اسم الفنانة السورية التريند، وخلال السطور التالية معلومات عنها

ممثلة سورية ولدت بحي الشاغور- دمشق عام 1938.

بدأت عملها في الإذاعة السورية في التاسعة من عمرها.

قدمت أول أعمالها التلفزيونية "نساء بلا اجنحة.

من أبرز أدوارها "أم زكي" فى مسلسل "باب الحارة".

تميزت في مسلسل "الأراباجي" 2023 حيث أدّت دور حسيبة، ومسلسل "شارع شيكاغو" 2020 بدور أم رياض.

شاركت في مسلسلات النار النار، صالون زهرة، بقعة ضوء، مآسي على قياسي زمن البرغوت، البقعة السوداء.

آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل ليالي روكسي حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928.