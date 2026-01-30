إعلان

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم

كتب : محمد نصار

01:00 ص 30/01/2026 تعديل في 01:00 ص
تصوير - أحمد مسعد:

أعلنت محافظة القاهرة، بدء أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة خلال اللحظات الأولى من اليوم الجمعة مع تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة.

وكان أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك في المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالي 3 كم، ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة وحل المشكلات المرورية وتيسير حركة المرور تمهيدًا لفك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات، أشار المحافظ إلى وجود مدخل لنفق الإمام الشافعي، ومدخل لشارع الخلا بالتونسي، ثم إلى طريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى مدخل للإباجية، مع استمرار السير في نفس الطريق ليؤدي إلى صلاح سالم مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن المحور الجديد سيسهم في تحقيق ربط أفضل بين العديد من المناطق السياحية والتاريخية، مضيفًا أنه يتم التمهيد لرفع كوبري السيدة عائشة بشكل نهائي في أواخر ديسمبر المقبل.

كوبري السيدة عائشة التحويلات المرورية محافظ القاهرة إزالة كوبري السيدة عائشة محور صلاح سالم البديل

