فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية.. وأستاذي هو ثروت عكاشة

أكد الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أنه يعتبر نفسه تلميذًا للمفكر الكبير ثروت عكاشة، الذي زاره مرتين في قصر ثقافة الأنفوشي.

وأوضح حسني، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لم يتراجع أبدًا في أي معركة ثقافية خاضها طوال مسيرته، مؤكدًا أنه كان دائمًا يراهن على الفوز والنجاح في تلك المعارك التي تهدف إلى رفعة المشهد الثقافي.

وأضاف أنه يرى في حصوله على جائزة "جوي أووردز" في السعودية تكريمًا لرمز ثقافي مصري، وليس لمجرد شخصه، مشيرًا إلى أن الجائزة جاءت كمفاجأة سارة "لها طعم خاص"، حيث شعر بقيمتها الحقيقية لأنها لم تكن مبنية على مقابل مادي، بل اعترافًا وتقديرًا للعطاء.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن لحظة التكريم في العاصمة الرياض كانت لحظة لا توصف؛ فقد تأثر بشدة بسبب الحشد الكبير وحفاوة الاستقبال غير المسبوقة، مؤكدًا أنه ما زال يتابع بقلق وتفاؤل تطورات الحركة الثقافية في عموم المنطقة العربية.

ونوه فاروق حسني، إلى أنه يغمره الشعور بالسعادة كلما لمس نهضة أو بزوغًا ثقافيًا في أي دولة عربية، مشددًا على أن أي تقدّم ثقافي في بلد عربي يعمل بمثابة محفز قوي لباقي الدول، لأن الثقافة في نظره "مُعدية"، ونقل تجارب النجاح يشجع الجميع على بذل مزيد من الجهد والإبداع.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو