وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر

رفض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إطلاق لفظ سد النهضة على السد الإثيوبي، مؤكدًا أنه إجراء أحادي الجانب يضر بمصالح مصر.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال "عبدالعاطي": مصر تواجه تحديات كثيرة من جهات عدة، وكلها يمكن السيطرة عليها، إلا أن هذا السد يمثل التهديد الوجودي الوحيد بين كل التحديات التي تواجه مصر.

وأكمل: الأمن المائي المصري هو جزء من التحركات الإقليمية التي نسعى لحسمها، مشيرًا إلى أن الجرأة الإثيوبية لم تكن لتكون بهذا الشكل إلا بسبب الفوضى التي حدثت في عام 2011، متهكمًا على الدبلوماسية الشعبية وطريقة إدارة الملف في بداية الأزمة، قائلًا: لم يكن لمصر لتسمح بمثل هذا الإجراء الأحادي لولا ما حدث من انفلات، وأقول بثقة إن مصر حققت الكثير من التقدم في هذا الملف، وكانت الدول مقتنعة بالسردية الإثيوبية، ولكن الآن الاقتناع بالكامل بالسردية المصرية.

وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تعتزم إنشاء السد بطاقة 14 مليار متر مكعب وبعدها بعدة أشهر قررت مضاعفة الطاقة إلى 74 مليار متر بسبب أحداث يناير وما تلاها.

وتابع: مصر الآن في إعادة تموضع جديد، والآن بصدد إعادة فتح الاتفاق الإطاري للتفاوض، ومصر جعلت هناك 3 آليات لضمان حقوق مصر المائية.

وأكمل: مصر على وئام وتجمعها علاقات قوية بكل دول أفريقيا وليس لديها مشكلة إلا مع دولة واحدة، وأمريكا الآن مقتنعة بعدالة الموقف المصري، وكنا موجودين في واشنطن للتوقيع على الاتفاق في 2020 ولكن الطرف الآخر تهرب، مؤكدا أن ترامب تحدث عن حق مصر حقها المائي، قائلا: لن نفرط في قطرة مياه واحدة.

وأضاف: قررنا تخصيص 100 مليار لدول العالم الإفريقي الجنوبي، لبناء السدود المائية لأن مصر ليست ضد السدود وإنما ضد أن تتحكم دولة واحدة في مصر نهر دولي تتشاطيء عليه دول عديدة.

ولفت إلى أن مصر مواقفها واضحة والمهم هو توافر حسن النية، مؤكدا أن هناك 13 عاما من التهرب والمناورات من قبل إثيوبيا أدت إلى الموقف الحالي.

