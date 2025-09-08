كتبت- منى الموجي:

قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا دار الأوبرا الملكيَّة الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا، الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

شهد الحفلان حضور عدد كبير من الجمهور والشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية والعديد من الوزراء، منهم وزير التجارة السعودي ووزيرة الثقافة الفرنسية ووزير التجارة الفرنسي.

تضمن الحفل فقرة موسيقية وغنائية مشتركة بين الأوركسترا السعودية وأوركسترا دار الأوبرا الملكية، دمجت بين الثقافتين السعودية والفرنسية من خلال أداء العديد من الأغاني الفرنسية والسعودية والمقطوعات الموسيقية الخالدة .

قدّم الأوركسترا السعودي مقطوعات موسيقية استثنائية، كما تألقت خلال تقديم أغنية "اغفر لعبد مذنب" وغيرها من الروائع الغنائية.

وأشاد عدد كبير بالحفلين، ومن بينهم "فنان العرب" محمد عبده، والذي أرسل رسالة لـ هاني قال فيها "حبيبي هاني ألف مبروك شيء رائع جدا، جهدك باين في الليلة الحلوة اللي عشناها معاك".

يشار إلى أن هذه المشاركة هي الثانية لفرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالعاصمة الفرنسية باريس، وكانت المرة الأولى على مسرح دو شاتليه، وحفل قصر فرساي هو المحطة الثامنة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى.