كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام العام 67 لأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث أقيم حفلاً افتتح به سلسلة حلقات أعظم المؤلفات في الموسم الفني الجديد، وقاده المايسترو أحمد الصعيدي بمشاركة عازفة الفيولينة سلمى سرور وجاء بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل الموسيقار الروسي العالمي ديمتري شوستاكوفيتش .

وبدأ أوركسترا القاهرة السيمفوني كتابة فصل جديد في تاريخه، وتضمن الحفل السيمفونية 12 لشوستاكوفيتش والتي مثلت مرثية من النغم مرصعة بالشجن والتحدي وعبّرت عن فترات في حياة مؤلفها وعلاقته بالحياة السياسية آنذاك في زمن مضطرب ومسكون بالتناقضات، هذا إلى جانب كونشرتو الفيولينة والأوركسترا لسيبيليوس والذي كشف مهارة العازفة سلمى سرور.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني أعد للموسم الجديد برنامجًا يضم الأعمال الكلاسيكية الخالدة واستضافات مميزة لقادة وعازفين محليين وعالميين تأكيداً لمكانة الفنون الجادة على الساحة الثقافية والفنية المصرية .