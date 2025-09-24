بالصور.. آمال ماهر تخطف الأنظار من تكريمها في حفل الموريكس دور ببيروت

أول حفل غنائي لـ أنغام بعد شفائها من الوعكة الصحية.. (صور وفيديو)

كتبت- منى الموجي:

تستعد منطقة الأهرامات بالجيزة لاستقبال فعاليات "صدى الأهرامات" في دورته الأولى تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، والذي يشهد حضور الأوركسترا الملكي البريطاني عند سفح الأهرامات.

ويقدم الأوركسترا حفلا على مسرح بانوراما الأهرامات بعنوان "الألحان الخالدة" يسلط فيه الضوء على أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، والمؤلف الموسيقي المعاصر هشام نزيه.

ويتم تنظيم الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو زهرة والدكتور خالد داغر.

تُقام الفعاليات على مدار 6 أيام في الفترة من 24-30 نوفمبر المقبل، وتجمع "صدى الأهرامات" بين الأصالة والمعاصرة.