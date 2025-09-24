كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، وذلك في التاسعة مساء الجمعة 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

يضم البرنامج كوكبة من مؤلفات بليغ التي تعاون خلالها مع كبار المطربين، منها: تخونوه، على رمش عيونها، بلاش تفارق، موعود، فات الميعاد، مداح القمر، آه لو قابلتك من زمان، يا حنة، جرحتني عيونه، بوابة الحلواني، خمسة سياحة، حاول تفتكرني.

يشارك في إحياء الحفل: أحمد عفت، أحمد عصام، محمد طارق، أحمد سعيد، غادة آدم، مي حسن، سارة زكي.