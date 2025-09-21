إعلان

بالصور.. آمال ماهر تخطف الأنظار من تكريمها في حفل الموريكس دور ببيروت

10:27 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر تصل إلى مهرجان الموريكس دور لتكريمها كأفضل مطربة عربية
  • عرض 5 صورة
    تكريم امال ماهر في حفل الموريكس
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر تصل إلى مهرجان الموريكس دور لتكريمها كأفضل مطربة عربية
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر تصل إلى مهرجان الموريكس دور لتكريمها كأفضل مطربة عربية
كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة آمال ماهر الأنظار من أحدث ظهور لها في حفل الموريكس دور 2025، الذي يقام في لبنان

انطلق منذ قليل حفل الموريكس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وأعلن القائمون على حفل "الموريكس" تكريم المطربة آمال ماهر بجائزة "موركس" نجمة الغناء العربية.

حضر حفل الموريكس الفنانة ورد الخال، المطربة بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني ، آمال ماهر، ماغي بوغصن وجمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، سارة أبي كنعان ووسام فارس، ساشا دحدوح وغيرهم.

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

قدمت باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، منها "صاحبة عمري"، "لو كان بخاطري"، "اتقي ربنا فيها"، "من السنة للسنة"، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الحضور.

آمال ماهر حفل الموريكس دور
