ميسرة يحيى يطلق أول ألبوماته "واو" عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية

كتبت- منى الموجي:

أطلق الفنان الشاب ميسرة يحيى أول ألبوماته الغنائية بعنوان "واو" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

الألبوم مكون من٥ أغاني تعبر عن ٥ حالات مستوحاة من أزرار التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي (حب- ضحك- واو- حزن- غضب).

بـ5 أغاني متنوعة كتب ولحّن ميسرة بعضها، يأتي هذا الألبوم بالتعاون مع عدد من أبرز الملحنين والموزعين، من بينهم: عمرو أبو زيد، أحمد عصمت، عماد كمال، والموزع إسماعيل.

اختار ميسرة أن يربط كل أغنية بحالة مزاجية مختلفة مستوحاة من (الإيموجيز) التي يستخدمها الجمهور في حياتهم اليومية على مواقع التواصل، فجاءت أغنية "رايق" لتعبر عن حالة السعادة والبهجة، بينما تجسد أغنية "بديهيات" مشاعر الحب، في حين تحمل أغنية "عم الضمير" أجواء الحزن، أما أغنية "ماما روما" فتعبر عن الغضب، وجاءت الأغنية الرئيسية "واو" لتعبر عن الاندهاش من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي نفسها على حياة الناس اليومية وتغييرها لطريقة معيشتهم لمواكبة التطور التكنولوچي.

ويقدم ميسرة يحيى من خلال واو لونًا موسيقيًا مختلفًا، بعد النجاح الكبير الذي حققه في وقت سابق من خلال أغنية "أروى جودة مش موجودة" بمشاركة الفنانة أروي جودة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضها.