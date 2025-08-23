20 صورة- سعد لمجرد يحتفل بنجاح حفله في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان سعد لمجرد بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في الساحل الشمالي أمس الجمعة، وسط حضور كبير من جمهوره.

ونشر سعد لمجرد صور من كواليس الحفل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع فرقته الموسيقية على المسرح، إلى جانب صور للحضور وهم يتفاعلون مع أغانيه.

ظهر سعد لمجرد مؤخرا في إحدى السهرات الخاصة في الساحل الشمالي وسط عدد من نجوم الوسط الفني هم الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية معه.

يذكر أن، اخر ما طرحه سعد لمجرد كانت أغنية بعنوان "ريسكينا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

