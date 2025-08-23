كتبت- منى الموجي:

شهد مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، مفاجأة لجمهور حفل مغني الراب ويجز، الذي أقيم مساء الجمعة 22 أغسطس، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

تمثلت المفاجأة في ظهور أبطال فيلم ويجز الجديد "وتر واحد" بجانبه على المسرح، وهم: النجم آسر ياسين، والفنانة تارا عماد، والفنانة مايان السيد، وجاء ظهورهم تمهيداً لمشاركتهم معه في الفيلم الذي يخرجه وينتجه علي العربي.

وأشعل ويجز حفله، وقدم أغنية الأيام، وأغنية خسرت الشعب، كما ردد معه الجمهور أغنية الدنيا إيه، وشاركته تارا عماد تقديم فقرة استعراضية والرقص على أنغام أغنيته الشهيرة أميرة.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وتختتم فرقة كايروكي المهرجان، بعد سلسلة من الحفلات التي أقيمت على مدار أكثر من أربعين يومًا.