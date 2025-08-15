كتبت- منى الموجي:

أعلن الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية الإتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والتي تُقام في الفترة من الجمعة 15 أغسطس حتى السبت 23 أغسطس على شبكة قنوات الحياة

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام، في بيان صحفي، أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة يأتي كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيراً أنه يحقق رسالة نشر الإبداع الجاد في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمتابعة التظاهرة الفنية السنوية التي نجحت منذ انطلاقها في صنع شعبية ضخمة، وتابع أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتوفير تجربة مميزة للمشاهدين سواء في موقع مسرح المحكى أو عبر البث التليفزيوني.

وأضاف أن الفعاليات تضم مجموعة من الأمسيات الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان وتتناسب والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية .

ويضم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مجموعة من الحفلات التي يشارك في إحيائها عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: علي الحجار، مدحت صالح، إيهاب توفيق، المنشد ياسين التهامي، الموسيقار عمرو سليم، فريق وسط البلد، أحمد جمال، هشام عباس، مصطفى حجاج.