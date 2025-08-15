عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها "ضحكتك بالدنيا"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة عبيدة أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "ضحكتك بالدنيا"، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب، وذلك بعد نجاح "كام فرق" و"قلبي دليل".

وجاءت الأغنية باللهجة المصرية، وتحمل طابع رومانسي، وعلى صعيد الصورة، حمل فيديو كليب "ضحكتك بالدنيا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وظهرت عبيدة بإطلالة مختلفة وجديدة بفستان الزفاف.

أغنية "ضحكتك بالدنيا" من كلمات أحمد سامي وألحان خالد سلطان وتوزيع هارون وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.