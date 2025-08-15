إعلان

عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها "ضحكتك بالدنيا"

07:13 م الجمعة 15 أغسطس 2025

عبيدة

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة عبيدة أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "ضحكتك بالدنيا"، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب، وذلك بعد نجاح "كام فرق" و"قلبي دليل".

وجاءت الأغنية باللهجة المصرية، وتحمل طابع رومانسي، وعلى صعيد الصورة، حمل فيديو كليب "ضحكتك بالدنيا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وظهرت عبيدة بإطلالة مختلفة وجديدة بفستان الزفاف.

أغنية "ضحكتك بالدنيا" من كلمات أحمد سامي وألحان خالد سلطان وتوزيع هارون وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

عبيدة ضحكتك بالدنيا
