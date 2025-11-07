مصطفى قمر يطرح أغنية "حبيت" ضمن ألبومه الجديد "قمر 25"

كتب- مصطفى صلاح:

طرح الفنان مصطفى قمر ثالث أغاني ألبومه الجديد "قمر 25"، والتي تحمل عنوان "حبيت"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبدالوهاب.

وتأتي الأغنية بعد طرحه أغنيتين من الألبوم خلال الأسابيع الماضية، الأولى بعنوان "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية، والثانية "اللي كبرناه" من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، وتولى توزيع الأغنيتين كريم عبدالوهاب.

وأوضح مصطفى قمر أنه قرر طرح أغاني الألبوم تدريجيًا بمعدل أغنية كل عشرة أيام، بهدف منح الجمهور فرصة للاستماع المتأني لكل عمل.

وأشار إلى أنه حرص على تقديم أنماط موسيقية متنوعة ضمن ألبوم "قمر 25"، ليواكب التغيرات في الذوق العام ويقدّم تجربة فنية مختلفة بعد فترة من الغياب عن إصدار الألبومات.

ويضم الألبوم 25 أغنية يتعاون فيها قمر مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: مصطفى ناصر، فارس فهمي، محمد عبية، وكريم عبدالوهاب. كما يشهد الألبوم عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في أربع أغاني.