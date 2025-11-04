إعلان

إليسا تطرح أغنية "متخذلنيش" من فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

كتب - معتز عباس:

08:50 م 04/11/2025

طرحت المطربة إليسا أغنيتها الجديدة "متخذلنيش"، ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

ونشرت إليسا بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أول نغمة من لعبة الحب بدأت، متخذلنيش لإليسا، أول أغاني فيلم السلم والثعبان: لعب عيال".

وأضافت: "فيلم السلم والثعبان: لعب عيال في سينمات مصر 11/11 والعالم 13/11".

ويشارك في البطولة أسماء جلال، عمرو يوسف، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم، إخراج طارق العريان.

إليسا السلم والثعبان متخذلنيش

