يعود برنامجThe Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية، انطلاقاً من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط باللقب من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح.

وقال المطرب أحمد سعد، أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، إن الموهبة ليس لها عمر ولا وقت، ويتحدث عن تجربته في مواسم سابقة إذ كانت له مساهمة فيها عبر تسجيل مقاطع غنائية لبعض المدربين، مضيفا "عملي الأساسي هو اختيار الأصوات، قبل زمن من اختياري للتدريب في هذا البرنامج، من هنا أعتبر أنني أكثر من يستحق وعن جدارة هذا المقعد في The Voice".

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة mbc: "تعبت في حياتي منذ الطفولة كان أصحابي يلعبون كرة القدم فيما أعزف وأغني وأستمع إلى أحد أهم المنشدين الدينيين والمديح النقشبندي، إضافة إلى أنني أستمع إلى الألوان الغنائية المتنوعة من هندية وإسبانية ومختلف الألوان الغنائية التي في الكون". ويقول: "ليس من باب الغرور، بل لذكر كم كنت حريصاً على التعلّم في حياتي".

وعما يجعله يستدير للموهبة، أوضح أحمد سعد: "هي خامة الصوت المختلفة أولاً وقبل كل شيء، ومن يتمكن من التحكم بحنجرته وعضلات صوته والأهم الإحساس وهو الذي يضربني في الصميم". وعن استخدام عنصر الخطف من بقية المدربين، يقول: "أنا كل ما أفعله في البرنامج هو الخطف، وأحاول قدر الإمكان أن يضم فريقي أفضل الأصوات".

مراحل البرنامج

في مرحلة الصوت وبس، يضغط المدرب على الزر ليلتف بكرسيه ويرى صاحب الصوت. وهنا ينضم المشترك تلقائياً إلى فريقه، فيما يكون للمشترك حق الاختيار بين أكثر من مدرب إذا التفت له كراسي أكثر من مدرب واحد. ومع نهاية 6 حلقات من مرحلة الصوت وبس، يشكّل كل مدرب فريقه المؤلف من 12 موهبة، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36.

في هذه المرحلة، يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح في أجواء حماسية، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية، كما يملك المدرب حق خطف موهبة واحدة فقط، يضمها إلى فريقه. وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".