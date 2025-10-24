إعلان

بالصور.. محمد رمضان يحتفل بإطلاق أغنية "يلا حبيبي" في دبي

كتب : مروان الطيب

12:44 ص 24/10/2025
احتفل الفنان محمد رمضان، بإطلاق أحدث أغانيه "يلا حبيبي" بحفل ضخم في دبي.

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"

وظهر محمد رمضان وهو يوجه التحية للحضور، والتقط العديد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه.

وكشف رمضان عن تعاونه مع نجم الكرة البرازيلية المعتزل رونالدينيو، والمغني المغربي منعم السليماني على طريقة الديو في أغنية "يلا حبيبي"، إخراج مخرج بوليوود جورانجدوشي.

كما كشف موقع "بيلبورد العربية" عن تفاصيل الأغنية، إذ يجمع الكليب المرتقب عدد من النجوم من مصر والمغرب والهند ونيجيريا.

محمد رمضان أغنية يلا حبيبي دبي انستجرام محمد رمضان

