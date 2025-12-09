إعلان

خروج عربات قطار روسي عن القضبان ببولاق الدكرور وتعطل جزئي لحركة القطارات

كتب : حسن مرسي

12:30 ص 09/12/2025

خروج عربات قطار روسي عن القضبان

أدى حادث خروج عربات قطار روسي عن القضبان في منطقة بولاق الدكرور إلى تعطل جزئي في حركة القطارات.

وقد وقع الحادث بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور، مما تسبب في توقف جزئي على كل من الخط الطالع والنازل.

وخرجت عربات قطار سكة حديد روسي يحمل رقم 3503، الذي كان متجهًا من أسيوط إلى القاهرة، عن مسارها.

وتم على الفور الدفع بأوناش متخصصة لرفع العربات وإعادتها إلى السكة الحديدية، وذلك وسط متابعة دقيقة من فرق الطوارئ لمعرفة أسباب هذا الحادث.

وتُواصل الجهات المختصة حاليًا التحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

فيما تعمل فرق السكك الحديدية على استعادة انتظام حركة القطارات بأسرع وقت ممكن.

