يستعد مغني المهرجانات أحمد موزة، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيطرحه على مراحل عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تجهيز عدد من أغاني الألبوم لتصويرها بطريقة الفيديو كليب.



وكشف موزة في تصريحاته الصحفية، أن الألبوم الجديد يشهد تعاونات فنية مع عدد من أبرز نجوم المهرجانات الشعبية، وذلك في إطار حرصه على تقديم توليفة موسيقية تجمع بين الطابع الشعبي الأصيل والإيقاعات العصرية التي تحظى بإعجاب الجمهور، خاصة فئة الشباب.



وأوضح، أن الألبوم يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني التي تتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية قريبة من واقع الشارع المصري.



وأشار إلى أنه بدأ تسجيل عدد من أغنيات الألبوم داخل أكثر من استوديو بالقاهرة، بمشاركة مجموعة من صُنّاع الموسيقى في مجال المهرجانات من ملحنين وموزعين وشعراء، حيث يسعى إلى الخروج بعمل متكامل من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي بما يتناسب مع تطلعات الجمهور.



وأَضاف، أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال تعبر عن هموم وأحلام الشارع المصري، وتلامس مشاعر الجمهور البسيط.



يذكر أن، آخر أعمال أحمد موزة أغنية "اعذرني خلاص" وطرحها عبر قناته على "يوتيوب" ولاقت نجاحا عبر منصات التواصل الاجتماعي.