كلمة المطربة أنغام بحفلها في قطر.. ماذا قالت؟ (صور)

أحمد سعد يرقص مع صلاح وزيزو على أغنية "وسع وسع" في احتفالية تأهل مصر لكأس

أحيت المطربة أنغام، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا في دولة قطر.

وقدمت "أنغام" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.

وقالت أنغام في كلمتها بالحفل: "الجو هنا عائلي جدا، وحقيقي بلد حجمها ومساحتها صغيرة ولكن روحها كبيرة أوي وناسها حلوة أوي، متشكرة جدا على الاستقبال، شرفتوني ووحشتوني ومبسوطة اني معاكم النهاردة".

وظهرت أنغام في حفلها مرتدية فستان طويل بدون أكمام مطرزا بالجزء العلوي.

يذكر أن، أنغام كانت قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها "سيبتلي قلبك" عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.