محمد رمضان يتعاون مع رونالدينيو في أغنية جديدة بعنوان "يلا حبيبي"

كشف الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع نجم الكرة البرازيلية المعتزل رونالدينيو، والمغني المغربي منعم السليماني في أغنية جديدة على طريقة الديو بعنوان "يلا حبيبي"، إخراج مخرج بوليوود جورانجدوشي ومن المقرر طرحها يوم 23 أكتوبر الجاري.

وكشف موقع "بيلبورد العربية" عن تفاصيل الأغنية، إذ يجمع الكليب المرتقب عدد من النجوم من مصر والمغرب والهند ونيجيريا.

طرح محمد رمضان مؤخرا، أحدث أغانيه الجديدة "١ ٢ ٣ ( مابطلعش إلا أول)"، كما هنأ المنتخب الوطني بصعوده لمونديال كأس العالم 2026.

أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان، بيانا صحفيا يرد من خلاله على الجدل المثار من أخبار غير صحيحة حول عدم حصول أغنية "رقم واحد يا انصاص" على تصاريح رقابية.

وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخرا من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية رقم واحد".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للفنان حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنيةالمذكورة، كما يؤكد على حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترةالمقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكمالعباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

بعد حضور زفافهما.. دينا توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي وزوجها

"عودة الدراما الثقيلة".."فنون مصر" تنافس في رمضان 2026 بـ "أولاد الراعي"