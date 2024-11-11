تفاصيل حفل تامر حسني في الكويت 12 ديسمبر

يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يوم ١٢ ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة “باشا جروب” المنتجة والمنظمة لمهرجان موسم الكويت الغنائي 2024، عن ليلة غنائية استثنائية تجمع الجمهور الكويتي مع نجم الجيل تامر حسني، ليحظوا بليلة مليئة بالحماس والإبداع والاحساس على مسرح الأرينا كويت، الصرح الاكبر في الكويت وأحدثها المصمم لاستضافة أبرز الفعاليات.

ويقدم تامر حسني، مجموعة مميزة من أغانيه التي يعشقها الجمهور، ليعيشوا معه أجواءً استثنائية تعيد لهم أجمل الذكريات وتضيف لحظات لا تنسى.

وقال المنتج حسين موسى: “ليلة تامر حسني ستكون علامة فارقة" سيشهد مسرح الأرينا حدثاً فنياً ضخماً بتصاميم وتجهيزات عالمية تعكس واجهة الكويت الثقافية والفنية وتبرز مكانة وتاريخ نجمنا أمام العالم.

وتابع:" نسعى لتحضير هذا الحفل ليكون هدية للجمهور وعلامة فارقة في قطاع الترفيه بدولة الكويت".

وأضاف : تامر حسني يتمتع بعلاقة خاصة وقوية مع الجمهور الكويتي، حيث تحظى حفلاته دائماً بإقبال جماهيري واسع، مما يعكس مدى شعبية الفنان وحب الجمهور الكويتي له. وتعِد باشا جروب الجمهور بتقديم نجم الجيل في هذا الحفل بصورة مفاجئة وخارجة عن المألوف، تجمع بين أحدث التقنيات وعناصر الإبهار، ليعيش الجميع تجربة فريدة لا تُنسى.

وأختتم موسى، بأن الحفل سيشهد مفاجأة غير مسبوقة سيتم الاعلان عنها خلال ٤٨ ساعة القادمة.