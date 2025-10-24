بفيونكة لافتة وفستان جريء.. مايان السيد تخطف الأنظار في ختام الجونة

لفتت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالة مفعمة بالأنوثة والحيوية على السجادة الحمراء، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في إطلالة أنيقة وناعمة.

اختارت مايان فستان سهرة طويلًا بتصميم عمودي جاء بدون حمالات ليُبرز الكتفين والرقبة بأسلوب راقٍ وبسيط. تميّز الفستان بلونه الوردي الزاهي أو الفوشيا الذي أضفى على الإطلالة لمسة جريئة وأنثوية في الوقت نفسه.

جاء الفستان من قماش ناعم ومنسدل، ما منح التصميم انسيابية وأناقة راقية، مع ذيل طويل ينسدل برقة على السجادة الحمراء، في تفصيلة تضيف فخامة لافتة دون مبالغة.

أما أبرز ما ميّز الإطلالة فكانت الفيونكة الكبيرة المثبتة على الجزء الخلفي من الفستان عند منطقة الخصر أو الظهر، والتي أضفت على التصميم لمسة عصرية مرحة جمعت بين الأناقة والابتكار.

واعتمدت مايان تسريحة شعر مرفوعة بالكامل على شكل كعكة مشدودة (Bun) أبرزت جمال ملامحها وتصميم الفستان من الأعلى، مع مكياج ناعم بألوان وردية متناسقة مع لون الفستان. أما المجوهرات فجاءت بسيطة ورقيقة، إذ اكتفت بعقد رفيع وأساور ناعمة أضافت لمسة خفيفة من البريق دون أن تشتت الانتباه عن الفستان.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.