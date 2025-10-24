جريئة وراقية.. نيللي كريم بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

تألقت النجمة نيللي كريم بإطلالة راقية تجمع بين الفخامة والأنوثة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار بفستان سهرة أنيق جاء بتصميم كلاسيكي.

ارتدت نيللي فستانًا طويلًا بدون حمالات أظهر كتفيها وأنوثتها برقة، وتميّز الفستان بلون خمري داكن يميل إلى الأحمر العنابي، مع لمسات من اللون الأسود التي أضفت عمقًا وأناقة على التصميم، وجاء القماش مزخرفًا ومطرزًا بتفاصيل بارزة تشبه الدانتيل الكثيف أو التطريز المخملي، ما منح الإطلالة مظهرًا فخمًا وغنيًا بالتفاصيل الراقية.

وأكملت نيللي كريم إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية فاخرة، حيث ارتدت عقدًا ضخمًا متعدد الطبقات يغطي جزءًا من الرقبة والصدر، نسّقته مع أقراط متدلية أنيقة، لتضيف لمسة من البريق والفخامة إلى مظهرها.

كما وضعت على كتفيها وشاحًا أو جاكيت سهرة داكن اللون، ربما من المخمل أو القماش اللامع، في لمسة أنيقة تجمع بين الأناقة العملية والرقي، وتكمل أسلوبها الكلاسيكي الراقي.

واعتمدت نيللي تسريحة شعر مرفوعة أو نصف مرفوعة أبرزت تفاصيل وجهها والعقد الماسي المميز، مع مكياج هادئ ركّز على إبراز الملامح الطبيعية بأسلوب ناعم وأنيق.